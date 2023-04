Les rendez-vous ciné « Art & Essai » Au cinéma Le Palais, 21 avril 2023, Lourdes.

Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places. En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, le cinéma Art & essai est à l’honneur.

Ainsi, la programmation « culture et société » offre la possibilité de découvrir les cinématographies du monde entier.

Deux séances hebdomadaires sont proposées : les mardis et vendredis à 20 h.

Au programme :

>> Vendredi 21 avril à 20h: « Sept hivers à Téhéran »

Documentaire de Steffi Niederzoll – Allemagne

avec Zar Amir Ebrahimi, Reyhaneh Jabbari, Shole Pakravan

Durée : 1 h 37 – Version Originale Sous Titrée en Français.

En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, poignarde l’homme sur le point de la violer. Elle est accusée de meurtre et condamnée à mort. A partir d’images filmées clandestinement, « Sept hivers à Téhéran » montre le combat de la famille pour tenter de sauver Reyhaneh, devenue symbole de la lutte pour les droits des femmes en Iran.

Tarif unique pour toutes les séances : 6 €.

2023-04-21 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-21 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The cinema Le Palais welcomes you in the city center of Lourdes, in front of the market hall, in a room with a capacity of 450 seats. In partnership with Le Parvis, Tarbes Pyrenees national stage, the Art & Essai cinema is honored.

Thus, the « culture and society » program offers the possibility of discovering cinematographies from all over the world.

Two weekly screenings are proposed: Tuesdays and Fridays at 8 pm.

On the program:

>> Friday, April 21 at 8 p.m.: « Seven Winters in Tehran. »

Documentary by Steffi Niederzoll – Germany

with Zar Amir Ebrahimi, Reyhaneh Jabbari, Shole Pakravan

Running time: 1 h 37 – Original version with French subtitles.

In 2007 in Tehran, 19-year-old Reyhaneh Jabbari stabs the man who is about to rape her. She is accused of murder and sentenced to death. Using clandestine footage, « Seven Winters in Tehran » shows the family’s struggle to save Reyhaneh, who has become a symbol of the struggle for women’s rights in Iran.

Single price for all screenings : 6 ?

El cine Le Palais le da la bienvenida en el centro de Lourdes, frente al mercado cubierto, en una sala de 450 plazas. En colaboración con Le Parvis, el escenario nacional de los Pirineos de Tarbes, el cine Art & Essai ocupa un lugar privilegiado.

El programa « cultura y sociedad » ofrece la posibilidad de descubrir películas de todo el mundo.

Se ofrecen dos proyecciones semanales: martes y viernes a las 20.00 horas.

En el programa:

>> Viernes 21 de abril a las 20.00 h: « Siete inviernos en Teherán »

Documental de Steffi Niederzoll – Alemania

con Zar Amir Ebrahimi, Reyhaneh Jabbari, Shole Pakravan

Duración: 1 h 37 – Versión original con subtítulos en francés.

En 2007, en Teherán, Reyhaneh Jabbari, de 19 años, apuñala al hombre que está a punto de violarla. Es acusada de asesinato y condenada a muerte. Basada en imágenes filmadas en secreto, « Siete inviernos en Teherán » muestra la lucha de la familia por salvar a Reyhaneh, que se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos de la mujer en Irán.

Precio único para todas las proyecciones: 6 ?

Das Kino Le Palais empfängt Sie im Stadtzentrum von Lourdes, gegenüber den Markthallen, in einem Saal mit 450 Plätzen. In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, steht hier das Arthouse-Kino im Vordergrund.

So bietet das Programm « Kultur und Gesellschaft » die Möglichkeit, die Filmkunst der ganzen Welt zu entdecken.

Es werden zwei Vorstellungen pro Woche angeboten: dienstags und freitags um 20 Uhr.

Auf dem Programm stehen:

>> Freitag, 21. April um 20 Uhr: « Sieben Winter in Teheran »

Dokumentarfilm von Steffi Niederzoll – Deutschland

mit Zar Amir Ebrahimi, Reyhaneh Jabbari, Shole Pakravan

Dauer: 1 Std. 37 Min. – Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

2007 ersticht die 19-jährige Reyhaneh Jabbari in Teheran den Mann, der sie gerade vergewaltigen will. Sie wird des Mordes angeklagt und zum Tode verurteilt. Sieben Winter in Teheran » zeigt den Kampf der Familie um Reyhaneh, die zum Symbol des Kampfes für die Rechte der Frauen im Iran geworden ist.

Einheitspreis für alle Vorstellungen: 6 ?

