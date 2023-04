Les rendez-vous ciné « Art & Essai » Au cinéma Le Palais, 18 avril 2023, Lourdes.

Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places. En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, le cinéma Art & essai est à l’honneur.

Ainsi, la programmation « culture et société » offre la possibilité de découvrir les cinématographies du monde entier.

Deux séances hebdomadaires sont proposées : les mardis et vendredis à 20 h.

Au programme :

>> Mardi 18 avril à 20h : « L’établi »

Drame de Mathias Gokalp – France

avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès

Durée : 1 h 57

Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme d’autres de ses camarades, il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. Quand Citroën décide de se rembourser des accords de Grenelle en exigeant des ouvriers qu’ils travaillent 3 heures supplémentaires par semaine à titre gracieux, Robert et quelques autres entrevoient alors la possibilité d’un mouvement social.

Tarif unique pour toutes les séances : 6 €.

2023-04-18 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-18 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The cinema Le Palais welcomes you in the city center of Lourdes, in front of the market hall, in a room with a capacity of 450 seats. In partnership with Le Parvis, Tarbes Pyrenees national stage, the Art & Essai cinema is honored.

Thus, the « culture and society » program offers the possibility of discovering cinematographies from all over the world.

Two weekly screenings are proposed: Tuesdays and Fridays at 8 pm.

On the program:

>> Tuesday, April 18 at 8 p.m.: « The Workbench. »

Drama by Mathias Gokalp – France

with Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès

Running time: 1 hour 57 minutes

A few months after May 68, Robert, a graduate of the Ecole Normale Supérieure and an extreme left-wing activist, decides to get a job at Citroën as an assembly-line worker. Like other comrades, he wants to infiltrate the factory to rekindle the revolutionary fire, but the majority of workers no longer want to hear about politics. When Citroën decides to pay back the Grenelle Agreements by requiring workers to work 3 hours overtime per week for free, Robert and some others see the possibility of a social movement.

Single price for all sessions : 6 ?

El cine Le Palais le da la bienvenida en el centro de Lourdes, frente al mercado cubierto, en una sala de 450 plazas. En colaboración con Le Parvis, el escenario nacional de los Pirineos de Tarbes, el cine Art & Essai ocupa un lugar privilegiado.

El programa « cultura y sociedad » ofrece la posibilidad de descubrir películas de todo el mundo.

Se ofrecen dos proyecciones semanales: martes y viernes a las 20.00 horas.

En el programa:

>> Martes 18 de abril a las 20:00 h: « L’établi » (El banco de trabajo)

Drama de Mathias Gokalp – Francia

con Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès

Duración: 1 hora 57 minutos

Unos meses después de Mayo del 68, Robert, diplomado de la Escuela Normal Superior y militante de extrema izquierda, decide buscar trabajo en Citroën como obrero de la cadena de montaje. Como otros compañeros, quiere infiltrarse en la fábrica para reavivar el fuego revolucionario, pero la mayoría de los trabajadores ya no quieren oír hablar de política. Cuando Citroën decide pagar los acuerdos de Grenelle exigiendo a los obreros que trabajen gratuitamente 3 horas extra a la semana, Robert y algunos otros ven la posibilidad de un movimiento social.

Precio único para todas las sesiones: 6 ?

Das Kino Le Palais empfängt Sie im Stadtzentrum von Lourdes, gegenüber den Markthallen, in einem Saal mit 450 Plätzen. In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, steht hier das Arthouse-Kino im Vordergrund.

So bietet das Programm « Kultur und Gesellschaft » die Möglichkeit, die Filmkunst der ganzen Welt zu entdecken.

Es werden zwei Vorstellungen pro Woche angeboten: dienstags und freitags um 20 Uhr.

Auf dem Programm stehen:

>> Dienstag, 18. April um 20 Uhr: « Die Werkbank »

Drama von Mathias Gokalp – Frankreich

mit Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès

Dauer: 1 Std. 57

Einige Monate nach dem Mai 68 beschließt Robert, ein Normalien und Aktivist der extremen Linken, sich bei Citroën als Fließbandarbeiter einstellen zu lassen. Wie andere seiner Kameraden will er sich in die Fabrik einschleusen, um das revolutionäre Feuer neu zu entfachen, doch die Mehrheit der Arbeiter will nichts mehr von Politik hören. Als Citroën beschloss, sich für die Grenelle-Verträge zu entschädigen, indem er von den Arbeitern verlangte, drei Überstunden pro Woche gratis zu arbeiten, sahen Robert und einige andere die Möglichkeit einer sozialen Bewegung.

Einheitspreis für alle Vorstellungen: 6 ?

Mise à jour le 2023-03-27 par OT de Lourdes|CDT65