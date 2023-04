Les rendez-vous ciné « Art & Essai » Au cinéma Le Palais, 14 avril 2023, Lourdes.

Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places. En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, le cinéma Art & essai est à l’honneur.

Ainsi, la programmation « culture et société » offre la possibilité de découvrir les cinématographies du monde entier.

Deux séances hebdomadaires sont proposées : les mardis et vendredis à 20 h.

Au programme :

>> Vendredi 14 avril 2023 : « Le prix du passage »

Thriller de Thierry Binisti – France

avec Alice Isaaz, Adam Bessa, Ilan Debrabant

Durée : 1 h 40

Natacha, 25 ans, jeune mère célibataire galère pour élever son fils Enzo, 8 ans. Walid, lui, migrant d’origine Irakienne, attend de réunir assez d’argent pour payer son passage vers l’Angleterre. Aux abois, ils improvisent ensemble une filière artisanale de passages clandestins.

Tarif unique pour toutes les séances : 6 €.

2023-04-14 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-14 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The cinema Le Palais welcomes you in the city center of Lourdes, in front of the market hall, in a room with a capacity of 450 seats. In partnership with Le Parvis, Tarbes Pyrenees national stage, the Art & Essai cinema is honored.

Thus, the « culture and society » program offers the possibility of discovering cinematographies from all over the world.

Two weekly screenings are proposed: Tuesdays and Fridays at 8 pm.

On the program:

>> Friday, April 14, 2023: « The Price of Passage »

Thriller by Thierry Binisti – France

with Alice Isaaz, Adam Bessa, Ilan Debrabant

Running time: 1 hour and 40 minutes

Natacha, 25 years old, a young single mother, is struggling to raise her son Enzo, 8 years old. Walid, a migrant of Iraqi origin, is waiting to collect enough money to pay his passage to England. At the end of the day, they improvise together a network of clandestine passages.

Single price for all sessions : 6 ?

El cine Le Palais le da la bienvenida en el centro de Lourdes, frente al mercado cubierto, en una sala de 450 plazas. En colaboración con Le Parvis, el escenario nacional de los Pirineos de Tarbes, el cine Art & Essai ocupa un lugar privilegiado.

El programa « cultura y sociedad » ofrece la posibilidad de descubrir películas de todo el mundo.

Se ofrecen dos proyecciones semanales: martes y viernes a las 20.00 horas.

En el programa:

>> Viernes 14 de abril de 2023: « Le prix du passage » (El precio del pasaje)

Thriller de Thierry Binisti – Francia

con Alice Isaaz, Adam Bessa, Ilan Debrabant

Duración: 1 hora 40 minutos

Natacha, de 25 años, una joven madre soltera, lucha por criar a su hijo Enzo, de 8 años. Walid, emigrante de origen iraquí, espera reunir el dinero suficiente para pagar su viaje a Inglaterra. Están desesperados y juntos improvisan una operación de contrabando a pequeña escala.

Precio único para todas las proyecciones: 6 ?

Das Kino Le Palais empfängt Sie im Stadtzentrum von Lourdes, gegenüber den Markthallen, in einem Saal mit 450 Plätzen. In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, steht hier das Arthouse-Kino im Vordergrund.

So bietet das Programm « Kultur und Gesellschaft » die Möglichkeit, die Filmkunst der ganzen Welt zu entdecken.

Es werden zwei Vorstellungen pro Woche angeboten: dienstags und freitags um 20 Uhr.

Auf dem Programm stehen:

>> Freitag, 14. April 2023: « Der Preis der Passage »

Thriller von Thierry Binisti – Frankreich

mit Alice Isaaz, Adam Bessa, Ilan Debrabant

Dauer: 1 h 40

Die 25-jährige Natacha, eine junge alleinerziehende Mutter, müht sich ab, um ihren 8-jährigen Sohn Enzo großzuziehen. Walid, ein Migrant irakischer Herkunft, wartet darauf, genug Geld für seine Überfahrt nach England zusammenzubekommen. In ihrer Not improvisieren sie gemeinsam eine handwerkliche Schleuserkette.

Einheitspreis für alle Vorstellungen: 6 ?

Mise à jour le 2023-03-27 par OT de Lourdes|CDT65