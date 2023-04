Les rendez-vous ciné « Art & Essai » Au cinéma Le Palais, 11 avril 2023, Lourdes.

Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places. En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, le cinéma Art & essai est à l’honneur.

Ainsi, la programmation « culture et société » offre la possibilité de découvrir les cinématographies du monde entier.

Deux séances hebdomadaires sont proposées : les mardis et vendredis à 20 h.

Au programme :

>> Mardi 11 avril à 20h : « Le bleu du caftan »

Drame, Romance de Maryam Touzani – Maroc

avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui

Durée : 2 h 02 – Version Originale Sous Titrée en Français.

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.

Tarif unique pour toutes les séances : 6 €.

2023-04-11 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-11 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The cinema Le Palais welcomes you in the city center of Lourdes, in front of the market hall, in a room with a capacity of 450 seats. In partnership with Le Parvis, Tarbes Pyrenees national stage, the Art & Essai cinema is honored.

Thus, the « culture and society » program offers the possibility of discovering cinematographies from all over the world.

Two weekly screenings are proposed: Tuesdays and Fridays at 8 pm.

On the program:

>> Tuesday, April 11 at 8 p.m.: « The Blue of the Caftan. »

Drama, Romance by Maryam Touzani – Morocco

with Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui

Running time: 2 h 02 – Original version with French subtitles.

Halim has been married for a long time to Mina, with whom he runs a traditional caftan store in the medina of Salé, Morocco. The couple has always lived with Halim’s secret, his homosexuality, which he has learned to keep quiet. Mina’s illness and the arrival of a young apprentice will upset this balance. United in their love, each will help the other to face his fears.

Single price for all sessions : 6 ?

El cine Le Palais le da la bienvenida en el centro de Lourdes, frente al mercado cubierto, en una sala de 450 plazas. En colaboración con Le Parvis, el escenario nacional de los Pirineos de Tarbes, el cine Art & Essai ocupa un lugar privilegiado.

El programa « cultura y sociedad » ofrece la posibilidad de descubrir películas de todo el mundo.

Se ofrecen dos proyecciones semanales: martes y viernes a las 20.00 horas.

En el programa:

>> Martes 11 de abril a las 20:00 h: « Le bleu du caftan » (El azul del caftán)

Drama, Romance de Maryam Touzani – Marruecos

con Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui

Duración: 2 h 02 – Versión original con subtítulos en francés.

Halim está casado desde hace mucho tiempo con Mina, con la que regenta una tienda de caftanes tradicionales en la medina de Salé, Marruecos. La pareja ha vivido siempre con el secreto de Halim, su homosexualidad, que ha aprendido a callar. La enfermedad de Mina y la llegada de un joven aprendiz alterarán este equilibrio. Unidos por su amor, cada uno ayudará al otro a enfrentarse a sus miedos.

Precio único para todas las sesiones: 6 ?

Das Kino Le Palais empfängt Sie im Stadtzentrum von Lourdes, gegenüber den Markthallen, in einem Saal mit 450 Plätzen. In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, steht hier das Arthouse-Kino im Vordergrund.

So bietet das Programm « Kultur und Gesellschaft » die Möglichkeit, die Filmkunst der ganzen Welt zu entdecken.

Es werden zwei Vorstellungen pro Woche angeboten: dienstags und freitags um 20 Uhr.

Auf dem Programm stehen:

>> Dienstag, 11. April um 20 Uhr: « Das Blau des Kaftans »

Drama, Romanze von Maryam Touzani – Marokko

mit Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui

Dauer: 2 Std. 02 – Originalfassung mit französischen Untertiteln.

Halim ist seit langem mit Mina verheiratet, mit der er ein traditionelles Kaftan-Geschäft in der Medina von Salé, Marokko, betreibt. Das Paar lebt seit jeher mit Halims Geheimnis, seiner Homosexualität, die er zu verschweigen gelernt hat. Minas Krankheit und die Ankunft eines jungen Lehrlings bringen dieses Gleichgewicht durcheinander. In ihrer Liebe vereint, hilft jeder dem anderen, sich seinen Ängsten zu stellen.

Einheitspreis für alle Vorstellungen: 6 ?

Mise à jour le 2023-03-27 par OT de Lourdes|CDT65