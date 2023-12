Cinéma : Voyage au Pôle Sud Au cinéma Agnès Varda Capvern, 22 janvier 2024, Capvern.

Capvern Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-22 20:30:00

fin : 2024-01-22

Documentaire de Luc Jacquet

Avec Luc Jacquet

Durée : 1h22.

En 1991, Luc Jacquet partait pour sa première mission en Antarctique. Trente ans plus tard, il revient là où tout a commencé pour lui. Une invitation au voyage au cœur d’une nature sauvage et grandiose qui n’a jamais cessé de fasciner les hommes et d’attirer les plus grands explorateurs.

Au cinéma Agnès Varda CAPVERN LES BAINS

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



