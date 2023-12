Cinéma : Bâtiment 5 Au cinéma Agnès Varda Capvern Catégories d’Évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées Cinéma : Bâtiment 5 Au cinéma Agnès Varda Capvern, 10 janvier 2024, Capvern. Capvern Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 20:30:00

fin : 2024-01-10 Drame de Ladj Ly

Avec Anta Diaw, Alexis Manenti, Aristote Luyindula

Durée : 1h40.

Drame de Ladj Ly

Avec Anta Diaw, Alexis Manenti, Aristote Luyindula

Durée : 1h40

Haby, jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune, découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Mené en catimini par Pierre Forges, un jeune pédiatre propulsé maire, il prévoit la démolition de l’immeuble où Haby a grandi. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction du bâtiment 5. .

Au cinéma Agnès Varda CAPVERN LES BAINS

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-12-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Capvern, Hautes-Pyrénées Autres Code postal 65130 Lieu Au cinéma Agnès Varda Adresse Au cinéma Agnès Varda CAPVERN LES BAINS Place des Palmiers Ville Capvern Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Au cinéma Agnès Varda Capvern Latitude 43.119544 Longitude 0.30991548 latitude longitude 43.119544;0.30991548

Au cinéma Agnès Varda Capvern Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capvern/