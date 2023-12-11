Cinéma : Goodbye Julia – En VO Au cinéma Agnès Varda Capvern
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Cinéma : Goodbye Julia – En VO Au cinéma Agnès Varda Capvern, 11 décembre 2023, Capvern.
Capvern,Hautes-Pyrénées
Drame de Mohamed Kordofani
Avec Eiman Yousif, Siran Riak, Nazar Goma
Durée : 2h.
2023-12-11 20:30:00 fin : 2023-12-11 . .
Au cinéma Agnès Varda CAPVERN LES BAINS
Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie
Drama by Mohamed Kordofani
Starring Eiman Yousif, Siran Riak, Nazar Goma
Running time: 2h
Drama de Mohamed Kordofani
Protagonizada por Eiman Yousif, Siran Riak, Nazar Goma
Duración: 2 horas
Drama von Mohamed Kordofani
Mit Eiman Yousif, Siran Riak, Nazar Goma
Dauer: 2 Std
Mise à jour le 2023-11-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65