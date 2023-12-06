Cinéma : Le Petit Blond de la Casbah Au cinéma Agnès Varda Capvern
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Cinéma : Le Petit Blond de la Casbah Au cinéma Agnès Varda Capvern, 6 décembre 2023, Capvern.
Capvern,Hautes-Pyrénées
Comédie Dramatique de Alexandre Arcady
Avec Léo Campion (II), Marie Gillain, Christian Berkel
Durée : 2h06.
2023-12-06 20:30:00 fin : 2023-12-06 . .
Au cinéma Agnès Varda CAPVERN LES BAINS
Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie
Dramatic comedy by Alexandre Arcady
Starring Léo Campion (II), Marie Gillain, Christian Berkel
Running time: 2:06
Comedia dramática de Alexandre Arcady
Protagonizada por Léo Campion (II), Marie Gillain, Christian Berkel
Duración: 2 horas 06 minutos
Dramatische Komödie von Alexandre Arcady
Mit Léo Campion (II), Marie Gillain, Christian Berkel
Dauer: 2h06
Mise à jour le 2023-11-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65