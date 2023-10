Cinéma : Monsieur le Maire Au cinéma Agnès Varda Capvern Catégories d’Évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées Cinéma : Monsieur le Maire Au cinéma Agnès Varda Capvern, 22 novembre 2023, Capvern. Capvern,Hautes-Pyrénées Comédie Dramatique de Karine Blanc, Michel Tavares

Avec Clovis Cornillac, Eye Haïdara, Laurence Côte

Durée : 1h42.

2023-11-22 20:30:00 fin : 2023-11-22 . .

Au cinéma Agnès Varda CAPVERN LES BAINS

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Dramatic comedy by Karine Blanc, Michel Tavares

Starring Clovis Cornillac, Eye Haïdara, Laurence Côte

Running time: 1 hour 42 minutes Comedia dramática de Karine Blanc, Michel Tavares

Protagonizada por Clovis Cornillac, Eye Haïdara, Laurence Côte

Duración: 1 hora 42 minutos Dramatische Komödie von Karine Blanc, Michel Tavares

Mit Clovis Cornillac, Eye Haïdara, Laurence Côte

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

