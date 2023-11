Cinéma : Une Nuit Au cinéma Agnès Varda Capvern, 3 novembre 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Romance, Drame de Alex Lutz avec Alex Lutz, Karin Viard.

Durée : 1h 30min

Film présenté en hors compétition et en clôture du Certain Regard au Festival de Cannes 2023..

2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 . .

Au cinéma Agnès Varda CAPVERN LES BAINS

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Romance, Drama by Alex Lutz with Alex Lutz, Karin Viard.

Running time: 1h 30min

Film presented out of competition and in the Certain Regard closing program at the Cannes 2023 Festival.

Romance, Drama de Alex Lutz con Alex Lutz, Karin Viard.

Duración: 1h 30min

Película presentada fuera de concurso y en la sección Certain Regard del Festival de Cannes 2023.

Romanze, Drama von Alex Lutz mit Alex Lutz, Karin Viard.

Dauer: 1h 30min

Film, der bei den Filmfestspielen von Cannes 2023 außer Konkurrenz und als Abschluss von Certain Regard gezeigt wird.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65