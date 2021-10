Orgelet Orgelet Jura, Orgelet Au ciné ce soir ! Orgelet Orgelet Catégories d’évènement: Jura

Au ciné ce soir ! Orgelet, 5 novembre 2021, Orgelet. Au ciné ce soir ! 2021-11-05 – 2021-11-05 Médiathèque 8 bis Grande Rue

Orgelet Jura Orgelet Séance courts-métrages d’hier et d’aujourd’hui ! Tout public à partir de 8 ans. / 18h30 Gratuit sur réservation / 03 84 24 83 05 / media-orgelet@terredemeraude.fr media-orgelet@terredemeraude.fr +33 3 84 24 83 05 Séance courts-métrages d’hier et d’aujourd’hui ! Tout public à partir de 8 ans. / 18h30 Gratuit sur réservation / 03 84 24 83 05 / media-orgelet@terredemeraude.fr dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Médiathèque 8 bis Grande Rue