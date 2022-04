AU CHŒUR DES HALLES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: 53200

Château-Gontier-sur-Mayenne

AU CHŒUR DES HALLES Château-Gontier-sur-Mayenne, 2 juin 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. AU CHŒUR DES HALLES Place Paul Doumer Les Halles Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-06-02 – 2022-06-02 Place Paul Doumer Les Halles

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Offrez-vous un intermède musical après le travail avec les élèves du Conservatoire du Pays de Château-Gontier dans les halles du centre-ville. Renseignements au Conservatoire 02 43 09 30 90 Au Choeur des Halles : concert proposé par le conservatoire du Pays de Château-Gontier. Offrez-vous un intermède musical après le travail avec les élèves du Conservatoire du Pays de Château-Gontier dans les halles du centre-ville. Renseignements au Conservatoire 02 43 09 30 90 Place Paul Doumer Les Halles Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: 53200, Château-Gontier-sur-Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Place Paul Doumer Les Halles Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville Place Paul Doumer Les Halles Château-Gontier-sur-Mayenne Departement 53200

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

AU CHŒUR DES HALLES Château-Gontier-sur-Mayenne 2022-06-02 was last modified: by AU CHŒUR DES HALLES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 2 juin 2022 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200