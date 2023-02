Au chœur de la lutte L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-03-04 20:30:00 – 2023-03-04 22:00:00

Bouches-du-Rhône Il s’agit d’un conte musical, « Au choeur de la lutte » qui reprend les chants révolutionnaires de 1789 à nos jours. Ce spectacle est joué par la Compagnie les Oeillets composée de deux musiciens et d’un acteur. Au fil des époques et des continents, ils retracent l’histoire du mouvement social et le combat des peuples, à travers musique, théâtre, bruitages et beaucoup d’enthousiasme !en France mais aussi dans le monde. Venez découvrir les chants de 1789 à nos jours, au fil d’une narration qui vous fera vibrer en émotions. La compagnie des oeillets présente ce spectacle original dans le cadre des rencontres régionales des collectifs locaux du Pacte pour la Transition. 4 mars 2023 . 20h30 à l’Auditorium de Salon-de-Provence: Spectacle “Au chœur de la lutte” L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence

