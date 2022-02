Au chevet du patrimoine: les vitraux du 19ème siècle de l’église Saint-Pierre-Le Guillard Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Au chevet du patrimoine: les vitraux du 19ème siècle de l’église Saint-Pierre-Le Guillard Bourges, 23 février 2022, Bourges. Au chevet du patrimoine: les vitraux du 19ème siècle de l’église Saint-Pierre-Le Guillard Bourges

2022-02-23 12:30:00 – 2022-02-23

Bourges Cher Gratuit. Sans inscription. Pass sanitaires obligatoires à partir de 12 ans. Visite commentée : Au chevet du patrimoine : les vitraux du 19ème siècle de l’église Saint-Pierre-Le Guillard musees@ville-bourges.fr +33 2 48 57 82 45 http://www.ville-bourges.fr/ Gratuit. Sans inscription. Pass sanitaires obligatoires à partir de 12 ans. Bourges

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Au chevet du patrimoine: les vitraux du 19ème siècle de l’église Saint-Pierre-Le Guillard Bourges 2022-02-23 was last modified: by Au chevet du patrimoine: les vitraux du 19ème siècle de l’église Saint-Pierre-Le Guillard Bourges Bourges 23 février 2022 bourges cher

Bourges Cher