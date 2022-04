Au chevet de la Terre depuis l’Espace Le Grenier, 8 avril 2022, Castanet-Tolosan.

Au chevet de la Terre depuis l’Espace

Le Grenier, le vendredi 8 avril à 20:00

Au chevet de la Terre ——————— Apport des satellites à la compréhension du changement climatique Interventions des experts Laurent Roger, Patrick Zemlianoy et Dominique Murat. Brève histoire du climat, causes et conséquences du changement climatique, apport essentiel des satellites à sa compréhension, Discussions autour du dernier rapport du GIEC En introduction des actions locales à la portée de tous par Le Grenier, Initiatives pour une Économie Solidaire (IéS)et Initiative Citoyenne pour les Énergies Alternatives (ICEA). _1h +15 min de questions_ La conférence-débat est proposée par Iès, soutenue par le Grenier, ICEA et la commune de Castanet _La jauge est limitée à 50 personnes,_ _il vous est conseillé de_ [_réserver ici_](https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/conf-climat-espace)

Participation en conscience

Venez comprendre les enjeux des satellites dans la cause climatique et parler du dernier rapport du GIEC.

Le Grenier 16bis avenue de Toulouse, castanet tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



