Seine-et-Marne Sarp . Chaque 1er samedi du mois, venez découvrir l’association Serpettes et chaudrons ! L’association vous accueille dès 10h00 pour venir boire un verre, jardiner, échanger des graines et des idées puis partager votre repas. Toute la journée souvent en musique et toujours dans la bonne humeur. serpettesetchaudrons@gmail.com +33 6 98 40 46 35 http://www.serpettesetchaudrons.org/ au chemin du bois de Sarp SARP Sarp

