AU CHÂTEAU, LES ENFANTS SONT ROIS « KAMISHIBAÏ AU MUSÉE » Saumur, vendredi 1 mars 2024.

À travers l’art du petit théâtre japonais, les enfants partent pour un voyage conté et illustré entre Orient et Occident.

Sous leur regard, pagodes, mandarins, fleurs et oiseaux prennent vie et leur font le récit des longs voyages en mer depuis la Chine et le Japon vers les ports et les ateliers de Hollande et de France.

Une animation poétique et originale, destinée aux plus petits pour découvrir, à travers un périple aux riches décors orientaux, l’importante collection de céramique du Château de Saumur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-01

Esplanade Hubert Landais

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire chateau.promotion@saumur.fr

