Crèche les marmouzets » Les petits croqueurs de livres » Au château des Evèques Monistrol-sur-Loire, 9 novembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

En novembre, 3 événements autour du livre et de la petite enfance sur le territoire de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron :

Les petits croqueurs de livres ! avec deux conférences et la venue d’une illustratrice jeunesse Audrey Calleja..

2023-11-09 20:00:00 fin : 2023-11-09 . .

Au château des Evèques

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In November, 3 events around books and early childhood in the Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron area:

Les petits croqueurs de livres! with two conferences and the visit of children’s illustrator Audrey Calleja.

En noviembre, la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron acogerá 3 actos centrados en los libros y la primera infancia:

Les petits croqueurs de livres! con dos conferencias y la visita de la ilustradora infantil Audrey Calleja.

Im November finden im Gebiet der Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron drei Veranstaltungen rund um Bücher und Kleinkinder statt:

Les petits croqueurs de livres! mit zwei Vorträgen und dem Besuch der Kinderbuchillustratorin Audrey Calleja.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron