Animations Médiévales Au Château de Mauvezin Mauvezin, 23 juillet 2023, Mauvezin.

Mauvezin,Hautes-Pyrénées

Revivez le Moyen-âge avec :

« El Dragon » Archerie médiévale, jonglerie danse avec le feu

« Autour du pot » Mise en scène historico-comique par Tapaillo, le Fou du Roy

« Les ribauds de Pacoy » Camp médiéval : combats, divers ateliers.

2023-07-23 14:30:00 fin : 2023-07-23 . .

Au Château de Mauvezin MAUVEZIN

Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Relive the Middle Ages with :

« El Dragon » Medieval archery, juggling, dancing with fire

« Around the pot » historical-comic staging by Tapaillo, le Fou du Roy

« Les ribauds de Pacoy » Medieval camp: fights, various workshops

Reviva la Edad Media con :

« El Dragón » Tiro con arco medieval, malabares y danza con fuego

« Alrededor de la olla » puesta en escena histórico-cómica de Tapaillo, le Fou du Roy

« Les ribauds de Pacoy » Campamento medieval: combates, talleres diversos

Erleben Sie das Mittelalter mit :

« El Dragon » Mittelalterliche Bogenschützenkunst, Jonglieren Tanz mit dem Feuer

« Rund um den Topf » Historisch-komische Inszenierung von Tapaillo, dem « Fou du Roy »

« Les ribauds de Pacoy » Mittelalterliches Lager: Kämpfe, verschiedene Workshops

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65