Jeux de plateaux Au château de L’Anglard Mazerier, 12 novembre 2023, Mazerier.

Mazerier,Allier

Après-midi jeux de plateaux animée par Aux Dés Trolls et en association avec La Brasserie du Jugement Dernier..

2023-11-12 14:00:00 fin : 2023-11-12 . .

Au château de L’Anglard

Mazerier 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Afternoon of board games hosted by Aux Dés Trolls in association with La Brasserie du Jugement Dernier.

Tarde de juegos de mesa organizada por Aux Dés Trolls en asociación con La Brasserie du Jugement Dernier.

Brettspielnachmittag unter der Leitung von Aux Dés Trolls und in Zusammenarbeit mit La Brasserie du Jugement Dernier.

