Rendez-vous à 22h au parking de l’église illuminée pour une promenade nocturne avec son et lumière de l’église au château. Visite commentée et guidée en extérieur et en intérieur selon le nombre. Dîner 45€ sur inscription

Gratuit pour tous

Parking de l’église de Fervaques 14371,LIVAROT-PAYS-D’AUGE



2022-05-21T22:00:00 2022-05-21T01:30:00