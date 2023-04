Ciné-Club Libertad Au Chat Noir Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ciné-Club Libertad Au Chat Noir, 13 mai 2023, Toulouse. Ciné-Club Libertad Samedi 13 mai, 14h00 Au Chat Noir Entrée libre Projection du film documentaire « Au nom du maintien de l’ordre » de Paul Moreira.

Du contrôle des foules à une guerre de basse intensité.

Suivie d’un débat.

Organisée par le groupe Libertad de la FA. Au Chat Noir 33 rue Antoine Puget 31000 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

