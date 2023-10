SCENE OUVERTE MUSICALE AU CHAT NOIR Nantes, 22 novembre 2023, Nantes.

SCENE OUVERTE MUSICALE Mercredi 22 novembre, 20h30 AU CHAT NOIR

Sono et micros sont mis à disposition des artistes d’ici et d’ailleurs, pour une scène musicale où l’on compose ensemble, au fil des envies et des rencontres musicales.

AU CHAT NOIR 13 allée Duguay-Trouin, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-22T20:30:00+01:00 – 2023-11-22T23:00:00+01:00

Boeuf