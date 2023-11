SOIREE REVEILLON AU CHAMP BONHEUR Au Champ Bonheur Monistrol-sur-Loire, 31 décembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Soirée Réveillon du 31 décembre au Champ Bonheur – Animée François Hinter, impact DJ . Dés 20h. Réservation obligatoire..

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . .

Au Champ Bonheur le Chambon

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



December 31st New Year’s Eve party at Champ Bonheur – Hosted by François Hinter, impact DJ . From 8pm. Reservation required.

Fiesta de Nochevieja el 31 de diciembre en el Champ Bonheur – Organizada por François Hinter, DJ de impacto . A partir de las 20h. Reserva obligatoria.

Silvesterabend am 31. Dezember im Champ Bonheur – unter der Leitung von François Hinter, Impact DJ . Ab 20 Uhr. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron