Soirée Année 80 Au Champ Bonheur Monistrol-sur-Loire, 11 novembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Grande soirée année 80 animé par marc animation à partir de 22h.

Entrée 10 euros avec une conso ou 28 € avec repas à partir de 19h30.

Au Champ Bonheur le Chambon

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Big 80s party hosted by marc animation from 10pm.

Admission 10 euros with a drink or 28? with a meal from 7:30pm

Gran fiesta de los 80 a cargo de Marc Animation a partir de las 22h.

Entrada 10 € con bebida o 28 € con comida a partir de las 19.30 h

Große 80er-Jahre-Party, die von marc animation ab 22 Uhr moderiert wird.

Eintritt 10 Euro mit einem Getränk oder 28 ? mit Essen ab 19:30 Uhr

