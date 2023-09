Les Jeudis Octobre Rose à l’Edenvik Au centre thermoludique l’Edenvik Capvern, 26 octobre 2023, Capvern.

Capvern,Hautes-Pyrénées

Aquathema Disco/Country à l’Edenvik :

A l’occasion d’Octobre rose un cours d’aquagym sur le thème de la danse disco et country !

Chorégraphies simplifiées et adaptées pour danser et faire du sport dans l’eau, pour la noble cause du cancer du sein.

– Entrée 10 €, don de 50% reversés à la ligue contre le cancer

– Chaque Jeudi du mois d’Octobre à 19h

– Sur réservation auprès de l’Edenvik : 05 62 39 33 32.

2023-10-26 19:00:00 fin : 2023-10-26 . EUR.

Au centre thermoludique l’Edenvik CAPVERN LES BAINS

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Aquathema Disco/Country at Edenvik:

On the occasion of Pink October, an aquagym class on the theme of disco and country dancing!

Simplified and adapted choreographies for dancing and exercising in the water, for the noble cause of breast cancer.

– Admission 10?, 50% donated to the Ligue contre le Cancer

– Every Thursday in October at 7pm

– Reservations required at Edenvik: 05 62 39 33 32

Aquathema Disco/Country en Edenvik:

Para el octubre rosa, ¡una clase de aquagym sobre el tema del baile disco y country!

Coreografías simplificadas y adaptadas para bailar y hacer deporte en el agua, por la noble causa del cáncer de mama.

– Entrada 10?, donación del 50% a la Ligue contre le cancer

– Todos los jueves de octubre a las 19.00 horas

– Reserva obligatoria en Edenvik: 05 62 39 33 32

Aquathema Disco/Country im Edenvik :

Anlässlich des Rosa Oktobers ein Wassergymnastikkurs mit dem Thema Disco- und Countrytanz!

Vereinfachte und angepasste Choreographien, um im Wasser zu tanzen und Sport zu treiben, für die edle Sache des Brustkrebses.

– Eintritt 10?, Spende von 50% geht an die Krebsliga

– Jeden Donnerstag im Oktober um 19 Uhr

– Mit Reservierung beim Edenvik: 05 62 39 33 32

