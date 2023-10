Atelier oenologique Au centre international de séjour Montignac-Lascaux Catégories d’Évènement: Dordogne

Montignac-Lascaux Atelier oenologique Au centre international de séjour Montignac-Lascaux, 21 novembre 2023, Montignac-Lascaux. Montignac-Lascaux,Dordogne Exposé, découverte, échanges, dégustation avec Eric PATRY

Organisé par l’Amicale Laïque.

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . .

Au centre international de séjour

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Presentation, discovery, discussion, tasting with Eric PATRY

Organized by Amicale Laïque Presentación, descubrimiento, debate y degustación con Eric PATRY

Organizado por la Amicale Laïque Vortrag, Entdeckung, Austausch, Verkostung mit Eric PATRY

Organisiert von der Amicale Laïque Mise à jour le 2023-10-18 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Montignac-Lascaux Autres Lieu Au centre international de séjour Adresse Au centre international de séjour Ville Montignac-Lascaux Departement Dordogne Lieu Ville Au centre international de séjour Montignac-Lascaux latitude longitude 45.064332;1.16138

Au centre international de séjour Montignac-Lascaux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montignac-lascaux/