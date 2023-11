Marché de Noël de Pélissanne Au centre du village : marché place Pisavis Pélissanne, 8 décembre 2023, Pélissanne.

Pélissanne,Bouches-du-Rhône

Le Marché de Noël de Pélissanne vous accueille du 8 au 10 décembre

Les artisans et créateurs du marché vous proposent leurs plus belles idées cadeaux pour régaler petits et grands..

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

Au centre du village : marché place Pisavis

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Pélissanne Christmas Market welcomes you from December 8 to 10

The market’s artisans and creators offer their finest gift ideas to delight young and old alike.

El Mercado de Navidad de Pélissanne le da la bienvenida del 8 al 10 de diciembre

Los artesanos y diseñadores del mercado ofrecerán sus mejores ideas de regalo para deleitar a grandes y pequeños.

Der Weihnachtsmarkt von Pélissanne empfängt Sie vom 8. bis 10. Dezember

Die Kunsthandwerker und Designer des Marktes bieten Ihnen ihre schönsten Geschenkideen an, um Groß und Klein zu erfreuen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme du Massif des Costes