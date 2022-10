Vol’camp Au Centre des Volcans, 24 octobre 2022, Pontgibaud.

Vol’camp 24 – 28 octobre Au Centre des Volcans

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Au Centre des Volcans PONTGIBAUD Pontgibaud 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Ce séjour a pour objectifs principaux :

– permettre la découverte du patrimoine naturel local (volcan de Lemptégy, Vulcania, randonnée au Massif du Sancy)

– sensibiliser les enfants à la vie d’une ruche et le rôle des abeilles au sein de notre éco système, les sensibiliser au rôle de chaque être vivant

– sensibiliser les enfants à la géologie et au volcanisme afin de

venir en renforcement et complémentarité des apports scolaires

– développer la motricité, l’esprit d’équipe et de coopération via les jeux mis en place durant les randonnées

– favoriser le partage et le vivre ensemble (temps de vie quotidienne, tâches quotidiennes, mise en place de veillées)

– favoriser l’autonomie de l’enfant

– favoriser le développement de l’enfant via des activités sportives avec la thématique

– formaliser les apprentissages par la mise en place d’ateliers créatifs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T08:00:00+02:00

2022-10-28T18:30:00+02:00