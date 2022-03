Au centre de la Terre Musée de l’Homme de Néanderthal

La géologie et la paléontologie sont deux sciences déjà très appréciées à l’époque de la sortie du roman de Jules Verne “Au centre de la Terre” (1864). Cette exposition propose de mettre en parallèle les connaissances d’alors avec ce que l’on sait maintenant sur la structure interne du globe et sur l’histoire de la vie sur Terre. ![](https://emf.fr/wp-content/uploads/2012/07/voyage-centre-Terre-533×400.jpg)**Thèmes des panneaux** 1- Voyage au centre de la Terre, 2- Les roches sont constituées de minéraux, 3- La croûte terrestre est constituée de roches, 4- Au coeur de la planète, 5- Au temps de Jules Verne : l’époque de transition, 6- Aujourd’hui, le Paléozoïque, 7- Au temps de Jules Verne : l’époque secondaire, 8- Aujourd’hui, le Mésozoïque, 9- Au temps de Jules Verne : l’époque tertiaire et quaternaire, 10- Aujourd’hui, le Cénozoïque. Possibilité d’accompagner la location des panneaux d’une application multimédia sur la dérive des continents (remise à jour en 2016) . La géologie et la paléontologie sont deux scienc Musée de l’Homme de Néanderthal Sourdoire

