Cinéma – Les Trolls 3 Au centre culturel dela maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 15 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Les Trolls 3 »

Tim HEITZ – DRAME – 1h39

Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d’arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branch et tous ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l’entraînera loin de ce petit paradis..

2023-11-15 15:00:00 fin : 2023-11-15 . .

« Trolls 3 »

Tim HEITZ – DRAMA – 1h39

Known for their crests of fluorescent, magical hair, the Trolls are deliriously happy creatures and, above all, the kings of pop. But their world of rainbows and cupcakes is changed forever when their leader Poppy, accompanied by Branch and all her friends, must embark on a rescue mission that will take her far from this little paradise.

« Trolls 3

Tim HEITZ – DRAMA – 1h39

Conocidos por sus crestas de pelo fluorescente y mágico, los Trolls son criaturas delirantemente felices y, sobre todo, los reyes del pop. Pero su mundo de arco iris y magdalenas cambia para siempre cuando su líder Poppy, acompañada por Branch y todos sus amigos, debe embarcarse en una misión de rescate que la llevará lejos de este pequeño paraíso.

« Die Trolle 3 »

Tim HEITZ – DRAMA – 1 Std. 39 Min

Die Trolle, die für ihre neonfarbenen, magischen Haarkämme bekannt sind, sind wilde, fröhliche Kreaturen und vor allem die Könige des Pop. Doch ihre Welt aus Regenbögen und Cupcakes wird für immer verändert, als ihre Anführerin Poppy zusammen mit Branch und all ihren Freunden eine Rettungsmission starten muss, die sie weit weg von diesem kleinen Paradies führt.

