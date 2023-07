Cinéma Au centre culturel dela maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 22 août 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Petit jésus »

Julien Rigoulot – Comédie

Jean, père récemment séparé, enchaîne les galères…

Mais le cours de sa vie pourrait bien changer, car il en est sûr : son fils, Loulou, 10 ans, fait des miracles… et avec un peu de chance… il pourrait même être le nouveau messie ! Ne reste qu’à en convaincre le reste du monde….

2023-08-22 18:00:00 fin : 2023-08-22 . .

Au centre culturel dela maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Little Jesus »

Julien Rigoulot – Comedy

Jean, a recently separated father, is in one crisis after another?

But the course of his life could well change, because he’s sure of it: his son, Loulou, 10, works miracles? and with a bit of luck? he could even be the new messiah! All that’s left is to convince the rest of the world?

« Jesusito

Julien Rigoulot – Comedia

Jean, un padre recién separado, atraviesa una crisis tras otra?

Pero el curso de su vida podría cambiar, porque está seguro de ello: su hijo Loulou, de 10 años, hace milagros… y con un poco de suerte… ¡podría incluso ser el nuevo mesías! Sólo le queda convencer al resto del mundo?

« Kleiner Jesus »

Julien Rigoulot – Komödie

Jean, ein frisch getrennter Vater, gerät in eine Galeere nach der anderen?

Aber sein Leben könnte sich ändern, denn er ist sich sicher, dass sein Sohn, der 10-jährige Loulou, Wunder vollbringt und mit etwas Glück sogar der neue Messias sein könnte Jetzt muss er nur noch den Rest der Welt davon überzeugen

