Cinéma – Comme par Magie
Saint-Laurent-de-Neste, 29 novembre 2023

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Comme par Magie »

Un film de Christophe BARRATIER

Genre : Comédie

Durée : 1h33

Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C’est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l’éducation de la petite. Un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l’amie d’enfance de Victor, au caractère bien trempé..

2023-11-29 18:00:00

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Comme par Magie

A film by Christophe BARRATIER

Genre: Comedy

Running time : 1h33

Victor, a young magician on the rise, is raising his daughter Lison alone. But Jacques, his whimsical father-in-law, interferes in Lison?s upbringing against his better judgement. This unlikely pairing will have Nina, Victor?s strong-willed childhood friend, as its referee.

« Comme par Magie

Una película de Christophe BARRATIER

Género: Comedia

Duración: 1 hora 33 minutos

Victor, un joven mago en ascenso, cría solo a su hija Lison. Pero Jacques, su caprichoso suegro, se entromete en la educación de Lison en contra de su buen juicio. Una pareja improbable, con Nina, la amiga de la infancia de Victor, como árbitro.

« Wie von Zauberhand »

Ein Film von Christophe BARRATIER

Genre: Komödie

Dauer: 1h33

Victor, ein junger, aufstrebender Zauberer, zieht seine Tochter Lison allein groß. Sein launischer Schwiegervater Jacques mischt sich gegen seinen Willen in die Erziehung der Kleinen ein. Die beiden sind ein unwahrscheinliches Gespann, das von Victors Jugendfreundin Nina, einer temperamentvollen Frau, geleitet wird.

