Cinéma Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 31 octobre 2023

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Bernadette »

Léa Domenach – Comédie – 1h32

Quand elle arrive à l’Elysée, Bernadette Chirac s’attend à obtenir enfin la place qu’elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l’ombre de son mari pour qu’il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable.

Librement inspirée des sorties publiques de Bernadette Chirac..

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Bernadette

Léa Domenach – Comedy – 1h32

When she arrives at the Elysée Palace, Bernadette Chirac expects to finally get the place she deserves, having always worked in her husband?s shadow to make him president. Shunned as being too old-fashioned, Bernadette decided to take her revenge by becoming a key media figure.

Freely inspired by Bernadette Chirac’s public appearances.

« Bernadette

Léa Domenach – Comedia – 1h32

Cuando llega al Elíseo, Bernadette Chirac espera ocupar por fin el lugar que se merece, después de haber trabajado siempre a la sombra de su marido para convertirlo en Presidente. Rechazada por ser demasiado anticuada, Bernadette decide vengarse convirtiéndose en una figura clave de los medios de comunicación.

Inspirada libremente en las apariciones públicas de Bernadette Chirac.

« Bernadette »

Léa Domenach – Komödie – 1h32

Als Bernadette Chirac in den Elysée-Palast einzieht, erwartet sie, dass sie endlich den Platz bekommt, den sie verdient. Sie hat immer im Schatten ihres Mannes gearbeitet, um ihn zum Präsidenten zu machen. Bernadette wurde als zu altmodisch abgetan und beschloss, sich zu rächen, indem sie zu einer unumgänglichen Medienfigur wurde.

Die Geschichte basiert auf den öffentlichen Auftritten von Bernadette Chirac.

