Cinéma Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 13 octobre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Le Piano Magique »

Jeunesse Animation – 48 min

Les univers mélodieux de Chopin et de Beethoven s’animent dans une série de courts-métrages animés. Le principal, Le Piano Magique, raconte l’histoire d’Anna, qui de´couvre un piano brise´. Celui-ci se transforme, comme par enchantement, en un engin volant. Accompagne´ de son cousin, elle grimpe sur le piano magique qui les emme`ne en voyage aux quatre coins de l’Europe..

2023-10-13 09:30:00 fin : 2023-10-13 . .

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« The Magic Piano

Youth Animation – 48 min

The melodious worlds of Chopin and Beethoven come to life in a series of animated shorts. The main one, Le Piano Magique, tells the story of Anna, who ‘covers a broken piano’. The piano transforms, as if by magic, into a flying machine. Accompanied by her cousin, she climbs onto the magic piano, which takes them on a journey to the four corners of Europe.

« El piano mágico

Animación juvenil – 48 min

Los melodiosos mundos de Chopin y Beethoven cobran vida en una serie de cortos de animación. El principal, Le Piano Magique, cuenta la historia de Anna, que « cubre un piano roto ». Como por arte de magia, se transforma en una máquina voladora. Acompañada por su primo, sube al piano mágico, que les lleva de viaje a los cuatro puntos cardinales de Europa.

« Das magische Klavier »

Jugend Animation – 48 Min

Die melodischen Welten von Chopin und Beethoven werden in einer Reihe von animierten Kurzfilmen zum Leben erweckt. Der Hauptfilm, Das Zauberklavier, erzählt die Geschichte von Anna, die ein zerbrochenes Klavier deckt’. Dieses verwandelt sich wie von Zauberhand in ein Fluggerät. Zusammen mit ihrem Cousin klettert sie auf das magische Klavier, das sie auf eine Reise durch ganz Europa mitnimmt.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65