Cinéma Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 10 octobre 2023

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Le Grand Chariot »

Philippe Garrel – Drame – 1h35

Le Grand Chariot est une constellation d’étoiles. C’est aussi un théâtre de marionnettes. C’est l’histoire d’une famille de marionnettistes, une fratrie, Louis et ses deux soeurs, Martha et Lena, leur père qui dirige la troupe et la grand-mère qui a fabriqué les poupées. Ensemble, ils forment une compagnie et donnent des spectacles de marionnettes. Un jour, lors d’une représentation, le père meurt d’une attaque, laissant ses enfants seuls.

Une mise en abîme troublante..

2023-10-10 18:00:00

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Le Grand Chariot

Philippe Garrel – Drama – 1h35

Le Grand Chariot is a constellation of stars. It’s also a puppet theater. It’s the story of a family of puppeteers, a siblings, Louis and his two sisters, Martha and Lena, their father who runs the troupe and the grandmother who made the dolls. Together, they form a company and put on puppet shows. One day, during a performance, the father dies of a stroke, leaving the children alone.

A troubling mise en abîme.

« Le Grand Chariot

Philippe Garrel – Drama – 1h35

Le Grand Chariot es una constelación de estrellas. También es un teatro de marionetas. Es la historia de una familia de titiriteros, un grupo de hermanos, Louis y sus dos hermanas, Martha y Lena, su padre que dirige la compañía y la abuela que fabrica los muñecos. Juntos forman una compañía y montan espectáculos de marionetas. Un día, durante una representación, el padre muere de un derrame cerebral, dejando solos a los niños.

Una inquietante mise en abyme.

« Der große Wagen »

Philippe Garrel – Drama – 1 Std. 35 Min

Le Grand Chariot ist eine Sternenkonstellation. Er ist auch ein Marionettentheater. Es ist die Geschichte einer Familie von Puppenspielern, eines Geschwisterpaares: Louis und seine beiden Schwestern Martha und Lena, ihr Vater, der die Truppe leitet, und die Großmutter, die die Puppen hergestellt hat. Gemeinsam gründen sie eine Kompanie und führen Puppentheaterstücke auf. Eines Tages stirbt der Vater während einer Aufführung an einem Schlaganfall und lässt die Kinder allein zurück.

Eine verstörende Abwärtsspirale.

