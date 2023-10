Cinéma Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 10 octobre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« La Neste »

Chris Castillon – Documentaire

Ce documentaire captivant de 52 minutes nous plonge au cœur des Pyrénées, pour découvrir l’histoire fascinante d’une rivière.

Projection du film « La Neste » dans le cadre de la Fête de la Science.

2023-10-10 14:00:00 fin : 2023-10-10 . .

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« La Neste

Chris Castillon – Documentary

This captivating 52-minute documentary plunges us into the heart of the Pyrenees, to discover the fascinating history of a river.

La Neste » film screening as part of the Fête de la Science

« La Neste

Chris Castillon – Documental

Este cautivador documental de 52 minutos nos sumerge en el corazón de los Pirineos para descubrir la fascinante historia de un río.

Proyección de la película « La Neste » en el marco de la Fiesta de la Ciencia

« La Neste »

Chris Castillon – Dokumentarfilm

Dieser fesselnde 52-minütige Dokumentarfilm führt uns in das Herz der Pyrenäen, um die faszinierende Geschichte eines Flusses zu entdecken.

Vorführung des Films « La Neste » im Rahmen der Fête de la Science (Fest der Wissenschaft)

