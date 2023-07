Didier super et son Groupe Discount Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 29 septembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Ambiancez- vous avec Didier Super et son groupe discount, musique, partage, reprises et humour garantie..

2023-09-29 20:30:00 fin : 2023-09-29 . .

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



With Didier Super and his discount band, music, sharing, covers and humour are guaranteed.

Disfruta del ambiente con Didier Super y su grupo de descuento, música, convivencia, tapas y humor garantizados.

Stimmung mit Didier Super und seiner Discount-Band, Musik, Austausch, Coverversionen und Humor garantiert.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT de Neste-Barousse|CDT65