Cinéma Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 29 août 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Gran turismo »

N. Blomkamp – Action Drame

Un adolescent participe à une série de compétitions automobiles en vue de devenir un véritable pilote de course professionnel..

2023-08-29 20:30:00 fin : 2023-08-29 . .

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Gran turismo

N. Blomkamp – Action Drama

A teenager takes part in a series of car competitions with the aim of becoming a real professional racing driver.

« Gran turismo

N. Blomkamp – Drama de acción

Un adolescente participa en una serie de competiciones automovilísticas con el objetivo de convertirse en un auténtico piloto de carreras profesional.

« Gran turismo »

N. Blomkamp – Action Drama

Ein Teenager nimmt an einer Reihe von Autowettbewerben teil, um ein echter Profi-Rennfahrer zu werden.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65