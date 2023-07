Cinéma Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 17 août 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Strange way of life & La voix humaine »

Western Drame

Silva traverse le désert à cheval pour retrouver Jake qu’il a connu vingt-cinq ans plus tôt lorsqu’ils étaient tous deux tueurs à gages. Silva souhaite renouer avec son ami d’enfance désormais shérif mais ces retrouvailles ne sont pas sa seule motivation….

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Strange way of life & The human voice

Western Drama

Silva crosses the desert on horseback to find Jake, whom he knew twenty-five years earlier when they were both hitmen. Silva wants to reconnect with his childhood friend, now a sheriff, but the reunion isn’t his only motivation?

« Strange way of life » & « La voix humaine

Drama occidental

Silva cruza el desierto a caballo para encontrar a Jake, a quien conoció veinticinco años antes, cuando ambos eran sicarios. Silva quiere reencontrarse con su amigo de la infancia, ahora sheriff, pero el reencuentro no es su única motivación?

« Strange way of life & Die menschliche Stimme »

Western Drama

Silva reitet durch die Wüste, um Jake zu treffen, den er vor 25 Jahren kennengelernt hat, als sie beide Auftragskiller waren. Silva will seinen Jugendfreund, der mittlerweile Sheriff ist, wiedersehen, doch das ist nicht seine einzige Motivation

