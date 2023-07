Cinéma Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 17 août 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« En eaux très trouble »

Ben Wheatley – Thriller Action

Partez à la découverte de régions inconnues avec Jason Statham et Jing Wu, à la tête d’une équipe de chercheurs partie explorer les profondeurs de l’océan. Leur périple tourne à la catastrophe lorsqu’une opération d’extraction minière illégale met en péril leur mission – et leur vie. Confrontés à d’immenses megalodons et à des bandits sans pitié, nos héros doivent échapper aux terribles prédateurs en gardant toujours un temps d’avance sur eux dans une terrifiante course contre la montre. Vous vivrez l’expérience cinématographique la plus mordante de l’année avec EN EAUX TRÈS TROUBLES, où seules les profondeurs de l’océan se mesurent à l’ampleur du spectacle !.

2023-08-17 18:00:00 fin : 2023-08-17 . .

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« In very murky waters

Ben Wheatley – Thriller Action

Venture into uncharted territory with Jason Statham and Jing Wu, as they lead a team of researchers exploring the depths of the ocean. Their journey turns deadly when an illegal mining operation jeopardizes their mission – and their lives. Confronted by immense megalodons and ruthless bandits, our heroes must escape the terrible predators, always staying one step ahead of them in a terrifying race against time. Experience the year?s most nail-biting cinematic adventure in TROUBLEWATER, where only the ocean?s depths can measure up to the magnitude of the spectacle!

« En aguas muy turbias

Ben Wheatley – Thriller Acción

Aventúrate en aguas inexploradas con Jason Statham y Jing Wu mientras lideran un equipo de científicos en un viaje para explorar las profundidades del océano. Su viaje se vuelve mortal cuando una explotación minera ilegal pone en peligro su misión y sus vidas. Enfrentados a inmensos megalodones y despiadados bandidos, nuestros héroes deberán eludir a los terribles depredadores y mantenerse un paso por delante de ellos en una aterradora carrera contrarreloj. Con IN VERY TROUBLE WATERS vivirás la experiencia cinematográfica más apasionante del año, ¡donde sólo las profundidades del océano están a la altura del espectáculo!

« In sehr trüben Gewässern »

Ben Wheatley – Thriller Action

Jason Statham und Jing Wu führen ein Team von Forschern an, das die Tiefen des Ozeans erforschen will, um unbekannte Regionen zu entdecken. Ihre Reise endet in einer Katastrophe, als ein illegaler Bergbau ihre Mission – und ihr Leben – gefährdet. Im Kampf gegen riesige Megalodons und skrupellose Banditen müssen unsere Helden den schrecklichen Raubtieren entkommen und ihnen in einem furchterregenden Wettlauf mit der Zeit immer einen Schritt voraus sein. Das bissigste Filmerlebnis des Jahres erwartet Sie mit IN TROUBLISCHEN GEWÄSSERN, wo nur die Tiefen des Ozeans mit dem Ausmaß des Spektakels mithalten können!

Mise à jour le 2023-07-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65