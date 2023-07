Cinéma Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 10 août 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Le manoir hanté »

J. Simeien – Comédie Aventure

Inspiré de l’attraction mythique des parcs Disneyland, LE MANOIR HANTÉ raconte l’histoire d’une mère et son fils qui engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les différents spectres et fantômes qui hantent leur maison..

2023-08-10 18:00:00

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« The Haunted Mansion

J. Simeien – Comedy Adventure

Based on the legendary Disneyland attraction, THE HAUNTED MANOR tells the story of a mother and son who hire a team of pseudo-experts to help them hunt down the various ghosts and spectres haunting their home.

« La Mansión Encantada

J. Simeien – Aventura cómica

Basada en la legendaria atracción de Disneyland, LA MANSIÓN AHORRADA cuenta la historia de una madre y su hijo que contratan a un equipo de pseudoexpertos para que les ayuden a cazar a los diversos fantasmas y espectros que rondan su casa.

« Die Spukvilla »

J. Simeien – Komödie Abenteuer

Inspiriert von der legendären Attraktion in den Disneyland-Parks erzählt DAS SPUKENDE HAUS die Geschichte einer Mutter und ihres Sohnes, die ein Team von Pseudo-Experten engagieren, die ihnen helfen sollen, die verschiedenen Gespenster und Geister zu vertreiben, die in ihrem Haus spuken.

