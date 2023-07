Cinéma Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 10 août 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Oppenheimer » VO

C. Nolan – Biopic Historique

Le nouveau film de Christopher Nolan sur l’univers palpitant de l‘homme complexe qui a mis en jeu la vie du monde entier pour mieux le sauver..

2023-08-10 20:30:00 fin : 2023-08-10 . .

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Oppenheimer VO

C. Nolan – Historical Biopic

Christopher Nolan?s thrilling new film about the complex man who staked his life on saving the world.

« Oppenheimer VO

C. Nolan – Biopic histórico

La nueva película de Christopher Nolan sobre el apasionante mundo del complejo hombre que arriesgó la vida del mundo entero para salvarlo.

« Oppenheimer » VO

C. Nolan – Historisches Biopic

Christopher Nolans neuer Film über die spannende Welt des komplexen Mannes, der das Leben der ganzen Welt aufs Spiel setzte, um sie besser retten zu können.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65