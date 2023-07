Cinéma Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 8 août 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Les meutes »

Kamal Lazraq -Thriller

Dans les faubourgs populaires de Casablanca, Hassan et Issam, père et fils, vivent au jour le jour, enchaînant les petits trafics pour la pègre locale. Un soir, ils sont chargés de kidnapper un homme. Commence alors une longue nuit à travers les bas-fonds de la ville….

2023-08-08 20:30:00 fin : 2023-08-08 . .

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« The packs

Kamal Lazraq -Thriller

In the working-class suburbs of Casablanca, father and son Hassan and Issam live from day to day, plying their trade for the local underworld. One evening, they are asked to kidnap a man. And so begins a long night through the city’s underworld…

« Los paquetes

Kamal Lazraq -Thriller

En los suburbios obreros de Casablanca, Hassan e Issam, padre e hijo, viven al día, ejerciendo su oficio para el hampa local. Una noche, les piden que secuestren a un hombre. Así comienza una larga noche en los bajos fondos de la ciudad…

« Die Rudel »

Kamal Lazraq -Thriller

In den beliebten Vororten von Casablanca leben Hassan und Issam, Vater und Sohn, von der Hand in den Mund, indem sie für die lokale Unterwelt kleine Deals aneinanderreihen. Eines Abends werden sie beauftragt, einen Mann zu entführen. Es beginnt eine lange Nacht durch die Unterwelt der Stadt…

Mise à jour le 2023-07-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65