Cinéma Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 3 août 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Limbo »

Soi Cheang – Thriller Drame

Dans les bas-fonds de Hong-Kong, un flic vétéran et son jeune supérieur doivent faire équipe pour arrêter un tueur qui s’attaque aux femmes, laissant leur main coupée pour seule signature. Quand toutes leurs pistes s’essoufflent, ils décident d’utiliser une jeune délinquante comme appât..

2023-08-03 20:30:00 fin : 2023-08-03 . .

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



In the underworld of Hong Kong, a veteran cop and his young superior must team up to stop a killer who preys on women, leaving their severed hands as his only signature. When all their leads run out of steam, they decide to use a young delinquent as bait.

En los bajos fondos de Hong Kong, un veterano policía y su joven superior deben formar equipo para detener a un asesino que se aprovecha de las mujeres, dejando sus manos cortadas como única firma. Cuando todas sus pistas se agotan, deciden utilizar a un joven delincuente como cebo.

In der Unterwelt von Hongkong müssen ein altgedienter Polizist und sein junger Vorgesetzter zusammenarbeiten, um einen Killer zu stoppen, der Frauen angreift und als einzige Unterschrift ihre abgetrennte Hand hinterlässt. Als alle ihre Spuren verlaufen, beschließen sie, eine junge Kriminelle als Köder zu benutzen.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65