Cinéma Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 3 août 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Barbie »

Greta Gerwig – Famille

A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken..

2023-08-03 18:00:00 fin : 2023-08-03 . .

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Barbie

Greta Gerwig – Family

In Barbie Land, you’re a perfect person in a perfect world. Unless you’re having an existential crisis, or you’re Ken.

« Barbie

Greta Gerwig – Familia

En Barbie Land, eres una persona perfecta en un mundo perfecto. A menos que tengas una crisis existencial o seas Ken.

« Barbie »

Greta Gerwig – Familie

In Barbie Land sind Sie ein perfektes Wesen in einer perfekten Welt. Es sei denn, Sie befinden sich in einer existenziellen Krise oder sind Ken.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65