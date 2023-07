Cinéma Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 1 août 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Miraculous »

J.Zag – Animation Aventure

La super-héroïne, qui a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde, débarque pour la première fois au cinéma ! Ladybug va devoir unir ses forces avec Chat Noir, le charismatique justicier masqué qui n’a pas sa langue dans sa poche, pour affronter le Papillon et sa horde de super-vilains, alors que ceux-ci menacent de détruire Paris. Mais, alors que les deux héros se rapprochent, Marinette ignore que derrière son mystérieux complice se cache Adrien, le camarade de classe dont elle est amoureuse….

2023-08-01 18:00:00 fin : 2023-08-01 . .

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



J.Zag – Animation Adventure

The superheroine who has captured the hearts of millions of fans around the world is coming to the big screen for the first time! Ladybug must join forces with Chat Noir, the charismatic, outspoken masked vigilante, to battle the Papillon and his horde of super-villains, who threaten to destroy Paris. But as the two heroes grow closer, Marinette is unaware that behind her mysterious accomplice lies Adrien, the classmate she’s fallen in love with?

« Milagroso

J.Zag – Aventura de animación

La superheroína que ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo llega por primera vez al cine Ladybug tendrá que unir fuerzas con Chat Noir, el carismático justiciero enmascarado que no tiene pelos en la lengua, para enfrentarse a Papillon y su horda de supervillanos, que amenazan con destruir París. Pero a medida que los dos héroes se acercan, Marinette ignora que detrás de su misterioso cómplice está Adrien, el compañero de clase del que está enamorada?

« Miraculous »

J.Zag – Animation Abenteuer

Die Superheldin, die die Herzen von Millionen von Fans auf der ganzen Welt erobert hat, kommt zum ersten Mal ins Kino! Ladybug muss ihre Kräfte mit Chat Noir, dem charismatischen maskierten Rächer, der kein Blatt vor den Mund nimmt, vereinen, um gegen den Schmetterling und seine Horde von Superschurken anzutreten, die drohen, Paris zu zerstören. Doch als die beiden Helden sich näherkommen, ahnt Marinette nicht, dass sich hinter ihrem geheimnisvollen Komplizen Adrien verbirgt, der Klassenkamerad, in den sie verliebt ist

