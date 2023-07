Cinéma Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste, 20 juillet 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« La petite sirène »

Rob Marshall – Famille

Les années 1830, dans les eaux d’une île fictive des Caraïbes. Ariel, la benjamine des filles du roi Triton, est une jeune sirène belle et fougueuse dotée d’un tempérament d’aventurière. Rebelle dans l’âme, elle n’a de cesse d’être attirée par le monde qui existe par-delà les flots. Au détour de ses escapades à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Eric. Alors qu’il est interdit aux sirènes d’interagir avec les humains, Ariel sent pourtant qu’elle doit suivre son cœur. Elle conclut alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la terre ferme, mais sans se douter que ce pacte met sa vie – et la couronne de son père – en danger…

Une relecture moderne et enthousiasmante.

2023-07-20 18:00:00 fin : 2023-07-20 . .

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« The Little Mermaid

Rob Marshall – Family

The 1830s, in the waters of a fictional Caribbean island. Ariel, the youngest daughter of King Triton, is a beautiful, feisty young mermaid with an adventurous temperament. A rebel at heart, she is constantly drawn to the world beyond the waves. During her escapades on the surface, she falls under the spell of Prince Eric. Although mermaids are forbidden to interact with humans, Ariel feels she must follow her heart. She enters into an agreement with Ursula, the terrible sea witch, granting her the power to live on dry land, but without suspecting that this pact puts her life – and her father’s crown – in danger…

An exciting modern retelling

« La sirenita

Rob Marshall – Familia

Años 1830, en las aguas de una isla ficticia del Caribe. Ariel, la hija menor del rey Tritón, es una joven sirena hermosa y enérgica, de temperamento aventurero. Rebelde de corazón, se siente constantemente atraída por el mundo más allá de las olas. Durante sus escapadas a la superficie, cae bajo el hechizo del príncipe Eric. Aunque las sirenas tienen prohibido relacionarse con los humanos, Ariel siente que debe seguir a su corazón. Así que hace un trato con Úrsula, la terrible bruja del mar, que le concede el poder de vivir en tierra firme, pero sin darse cuenta de que este pacto pone su vida -y la corona de su padre- en peligro…

Una apasionante adaptación moderna

« Die kleine Meerjungfrau »

Rob Marshall – Familie

Die 1830er Jahre, in den Gewässern einer fiktiven Karibikinsel. Ariel, die jüngste Tochter von König Triton, ist eine junge, schöne und temperamentvolle Meerjungfrau mit einer abenteuerlichen Veranlagung. Sie ist im Herzen eine Rebellin und wird immer wieder von der Welt jenseits des Meeres angezogen. Bei ihren Ausflügen an die Oberfläche verliebt sie sich in Prinz Eric. Obwohl es Meerjungfrauen verboten ist, mit Menschen zu interagieren, spürt Ariel, dass sie ihrem Herzen folgen muss. Sie schließt einen Vertrag mit Ursula, der schrecklichen Meerhexe, der ihr die Macht verleiht, auf dem Festland zu leben. Sie ahnt nicht, dass dieser Vertrag ihr Leben und die Krone ihres Vaters in Gefahr bringt…

Eine moderne und begeisternde Neuinterpretation

Mise à jour le 2023-07-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65