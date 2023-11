Portes ouvertes Domaine Dufour G Au caveau du domaine sur la place du village Vaux-en-Beaujolais, 18 novembre 2023, Vaux-en-Beaujolais.

Vaux-en-Beaujolais,Rhône

Dégustation des vins du domaine et vente de produits locaux.

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:30:00. .

Au caveau du domaine sur la place du village Place du Tertre

Vaux-en-Beaujolais 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Tasting of estate wines and sale of local products

Degustación de los vinos de la finca y venta de productos locales

Verkostung der Weine des Weinguts und Verkauf von lokalen Produkten

Mise à jour le 2023-10-28 par Destination Beaujolais