VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES ŒUVRES DE KRISTOF AU CASINO Salies-du-Salat, 1 décembre 2023, Salies-du-Salat.

Salies-du-Salat,Haute-Garonne

Venez découvrir l’exposition des œuvres de Kristof lors du vernissage !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

AU CASINO

Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie



Come and discover Kristof’s exhibition at the opening!

¡Venga a ver la exposición de la obra de Kristof en la inauguración!

Erleben Sie die Ausstellung von Kristofs Werken bei der Vernissage!

Mise à jour le 2023-10-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE